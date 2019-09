Herbert Kleber | il medico che sconfiggeva la droga

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Google celebra oggi, 1° giorno di Ottobre 2019, lo psichiatra americano, figura storica per il contrasto alle droge.è considerato uno dei migliori dottori della storia d’America, pluri-titolati in vari Stati americani: Google ha deciso di celebrarlo proprio oggi, nel giorno del 23° anniversario della sua elezione nella National Academy of Medicine.è stato un pioniere del trattamento delle dipendenze, una passione stimolatagli nel 1964 quando faceva il volontario per il servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti e fu assegnato a un ospedale carcerario a Lexington, nel Kentucky, dove migliaia di detenuti venivano curati per dipendenza. Osservando il comportamento di questi pazienti, che ricadevano sempre dopo il rilascio, ha iniziato a sviluppare un nuovo approccio. Descrivendo il suo metodo come “trattamento basato ...