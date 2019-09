Ecco la Nadef del Conte Bis | niente aumento Iva | deficit al 2 | 2%

Fonte : fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2019) La manovra per il 2020 sarà di circa 29 miliardi. È quanto si evince dalla bozza della nota di aggiornamento al Def. Sono previsti interventi, tra nuove entrate e riduzioni di spesa, per circa 14,4 miliardi. La flessibilità sulè di circa 14,4 miliardi, lo 0,8% del Pil.: "Confermo la sterilizzazione dell'Iva, ma non ci acntiamo".

fanpage : Ecco la Nadef del Conte Bis: niente aumento Iva, deficit al 2,1% - Agricolae1 : ECCO IL #NADEF INTEGRALE IN PDF. MADE IN ITALY UNITO A TURISMO, PAC, DENOMINAZIONI E ALTRO ANCORA. IL DOCUMENTO - infoitinterno : Nadef, ecco la bozza: cuneo fiscale ridotto nei prossimi due anni per 7,5 miliardi. Deficit/Pil al 131,4% nel 2022 -