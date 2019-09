Dieselgate - Germania | al via il processo per la class action contro Volkswagen

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il tribunale regionale di Braunschweig (in Bassa Sassonia) ha avviato illegato alla maxiavviata dalle associazioni dei consumatori tedeschila. La prima udienza si è svolta presso un centro congressi, a causa dell'elevato numero di parti civili: infatti sono oltre 450 mila i clienti della Casa di Wolfsburg ad aver aderito all'azione giudiziaria collettiva per chiedere un risarcimento per il. Primo caso del genere. Quello di Braunschweig è un-pilota perchè basato sul cosiddetto "Musterfeststellungsklage", un nuovo strumento giuridico tedesco che è simile alleamericane solo in parte. Introdotta proprio sull'onda del, la norma è stato quasi subito sfruttata dalla Vzvb, la federazione delle associazioni dei consumatori, per chiedere i danni allaper la manipolazione dei software ...

