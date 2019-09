Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Qual è il posto migliore per nascondere un enormecon i server dionline? Un, ovviamente. Lo hanno scoperto poliziotti tedeschi e funzionari dell’anti-terrorismo, facendo irruzione in un exdellanella Renania-Palati, una regione nella parte sud-occidentale della. All’interno, in un’area di 13mila metri quadrati, c’erano 2000 server attivi, come si può vedere nelle immagini pubblicate da quotidiano in lingua tedesca Frankfurter Allgemeine. Sui server, collocati al quinto piano interrato, risiedeva tutto l’occorrente per vendita di droghe, traffico di materiale pedopornografico, e di materiale per attacchi informatici su larga scala. Mettere le mani direttamente alla fonte, ovvero sui server, ha permesso di accusare direttamente i gestori, senza passare per i ...

Cascavel47 : Datacenter delle attività illegali nascosto in un ex bunker NATO in Germania - rotaraf : RT @Altitudo_tweets: Migrare il proprio datacenter su #Azure? Qui vi raccontiamo una delle nostre esperienze e alcune dritte per rendere il… - Altitudo_tweets : Migrare il proprio datacenter su #Azure? Qui vi raccontiamo una delle nostre esperienze e alcune dritte per rendere… -