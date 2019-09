Crac Banca Etruria - 4 condannati e 9 assolti per la truffa ai risparmiatori : La sentenza del tribunale di Arezzo riguarda il processo sul filone per truffa nell'ambito del Crac di Banca Etruria

Crac Banca Etruria - 4 condannati e 9 assolti nel filone per truffa : Nove imputati sono stati assolti e quattro sono stati condannati a 10 mesi nel processo del filone per truffa sul Crac di Banca Etruria. È questa la sentenza del tribunale di Arezzo nel dispositivo letto dal giudice Angela Avila. Tra gli assolti cinque dipendenti della Banca e quattro dirigenti, “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”. I quattro condannati sono anche loro dipendenti di Etruria. Dirigenti e funzionari ...

Crac Ferrovie del Sud Est - indagati 21 dirigenti di Bnl : anche l’ex ad della banca Fabio Gallia : Crediti per milioni di euro quando Ferrovie del Sud Est era già agonizzante. È l’accusa mossa dalla Procura di Bari ai vertici di Bnl nell’ambito di un filone d’indagine sul Crac di Fse, nel quale si arriva ad ipotizzare responsabilità anche nei confronti dell’ex amministratore delegato dell’istituto di credito, Fabio Gallia. Dopo due anni di accertamenti, la Guardia di Finanza ha notificato un avviso di conclusione ...

Rimborso per i Crac bancari? «Automatico» se il patrimonio rispetta i limiti : Per accedere alla procedura semplificata di indennizzo, il singolo risparmiatore (non il suo nucleo familiare) deve avere al 31 dicembre 2018 un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro

Banca Etruria - gup : 'Un 'Trio' dietro il Crac'/ 'Comitato ristretto indirizzava Cda' : Crac Banca Etruria, le motivazioni della sentenza del gup Borraccia che ha condannato a 5 anni ex presidente, ex direttore generale ed ex vicepresidente