Clima | non servono catastrofismi ma giovani che vadano a scuola e studino per il

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) È più che mai acceso il dibattito sule sulle manifestazionili che lo scorso venerdì 27 settembre hanno portato milioni di ragazzi in tutto il mondo a saltare laper protestare in piazza, chiedendo ai potenti un’azione immediata contro i cambiamentitici. E il dibattito è molto acceso a causa delle incongruenze e delle incoerenze delle manifestazioni, oltre che per i toni utilizzati, come se fossimo sul punto di un’imminente catastrofe planetaria. Una delle prime cose che non si può fare a meno di notare è che quei potenti contro cui ihanno protestato sono gli stessi che erano lì ad applaudirli e a sostenere le loro iniziative. Per Roberto Cota di Libero, “è andato in scena l’ambientalismo da weekend” e iavrebbero fatto meglio ad “organizzare una giornata di riflessione nelle loro scuole, invitando degli esperti e confrontandosi su dati ...

EnricoLetta : Come non prendere in giro i #giovani che manifestano per il #clima? Dare il voto ai #sedicenni. I giovani, rispetto… - Avvenire_Nei : Greta: «I politici non ammettono il fallimento sul clima» - borghi_claudio : Purtroppo ho guardato un po' di comunicazione onu su clima, global compact climate e giù per li rami. Mi spiace non… -