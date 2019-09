Auto elettriche | i migliori modelli a meno di 30 000 euro

Legge 104 : le agevolazioni per Auto tradizionali - elettriche e ibride : agevolazioni Legge 104 per auto elettriche e ibride. I disabili che acquistano auto ibride o elettriche hanno diritto alla detrazione Irpef ma non all’IVA ridotta al 4%. Questo il pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104 per i veicoli destinati al trasporto di disabili. E’ importante ricordare che dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 l’acquisto di auto ibride o elettriche gode di un incentivo statale, ...

Auto elettriche pure : superata la soglia delle 1.000 immatricolazioni in un mese : Per la prima volta in Italia, ad aprile, è stata superata la soglia delle 1.000 Auto elettriche pure immatricolate in un mese, risultato che si è ripetuto in maggio e in giugno e che si deve certamente anche agli incentivi all’acquisto (“Ecobonus”) introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, grazie ai quali si è scalfita la barriera più rilevante alla diffusione della mobilità elettrica, cioè l’elevato costo iniziale del veicolo. Questo ha fatto ...

Germania - il piano salva-clima piace a Vw. Diess : “importante per le Auto elettriche” : Un venerdì non facile, quello scorso, almeno per la Germania. Che, da un lato, si è vista invadere da un esercito transgenerazionale di manifestanti aderenti al Global Climate Strike, mentre dall’altro aveva il proprio Governo febbricitante, con i socialdemocratici e i partiti dell’Unione serrati in una fase di trattativa che durava da almeno 18 ore. Una giornata in fibrillazione che ha avuto come esito il Klimapaket, ovvero il piano ...

Clima - meglio piantare alberi che investire in Auto elettriche? La risposta non è così scontata : Il cambiamento Climatico sta diventando sempre di più al centro dell’attenzione ovunque. Una recente inchiesta di “Yougov” mostra che nel mondo sono ormai ben pochi quelli che ritengono che non ci sia un’influenza umana sul Clima o che il problema non esista. Persino nel paese di Donald Trump, gli Stati Uniti, non sono più del 15%. In Italia sono solo il 3%. Ma allora, cosa fare? Qui la faccenda si fa complicata: come si dice, tante ...

UNRAE - Auto elettriche - ecco chi le compra : Che siano pochi è cosa nota. Chi siano, dove abitino o che tipo di Auto guidassero prima di fare il grande passo, molto meno. Per questo motivo, uno studio dellUNRAE (l'associazione dei costruttori esteri) ha fotografato i clienti italiani delle Auto elettriche: al momento si tratta di una super nicchia (lo 0,5% del mercato), anche se sempre più attiva (+109% rispetto allo stesso periodo del 2018) e stimolata dall'ecobonus statale, cumulabile a ...

Auto elettriche - +109% di immatricolazioni rispetto allo scorso anno in Italia : Sale il numero di immatricolazioni delle Auto elettriche, ma magari per definirlo un vero e proprio boom c’è ancora tempo. Certo è che i numeri registrati nel periodo gennaio-agosto del 2019 superano di gran lunga quanto segnato nello stesso periodo dello scorso anno. In questi otto mesi, infatti, le immatricolazioni sono aumentate del 109%, fissando il numero di unità vendute a 6.453, per una rappresentanza nel mercato totale dello 0,5%. ...

Boom delle Auto elettriche : +108% delle immatricolazioni in 8 mesi : Sono 6.453 le auto elettriche immatricolate in Italia nei primi 8 mesi del 2019, in crescita del 109% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, coprendo lo 0,5% del mercato totale. Il fenomeno interessa prevalentemente i privati – che rappresentano il 41% degli acquisti – e il noleggio a lungo termine (30,7% del totale). I modelli immatricolati sono 26, in crescita rispetto ai 22 di un anno fa. L’analisi e’ stata ...

UNRAE : il punto sull’acquisto di Auto elettriche : Sono 6.453 le auto elettriche immatricolate in Italia nei primi 8 mesi del 2019, in crescita del 109% rispetto allo stesso periodo del 2018, coprendo lo 0,5% del mercato totale. Tale fenomeno interessa prevalentemente i privati – che rappresentano il 41,0% degli acquisti – e il noleggio a lungo termine (30,7% del totale). Nel periodo […] L'articolo UNRAE: il punto sull’acquisto di auto elettriche sembra essere il primo ...

Auto elettriche - Batterie usate : come si recuperano - riutilizzano e smaltiscono gli accumulatori a fine vita : Cosa accade alle Batterie delle Auto elettriche quando il loro ciclo di vita s'avvia verso la fine? una delle domande che i lettori ci rivolgono più spesso quando parliamo di veicoli a emissioni zero. Cerchiamo dunque di dare una risposta, analogamente a quanto abbiamo già fatto su Quattroruote di settembre 2018. Il boom. Il destino degli accumulatori è un argomento di stringente attualità: come riporta la Commissione Europea nella ...

Incidenti stradali - le Auto elettriche coinvolte nel 40% di sinistri in più rispetto alle altre : Le auto elettriche sono sempre più protagoniste di Incidenti stradali di quanto, in alcuni casi, non lo siano quelle tradizionali. L’allarme parte da una ricerca condotta nella Confederazione Elvetica dalla compagnia assicurativa Axa, che ha rivelato come le auto elettriche di “taglia grande”, come soprattutto suv e berline, provochino il 40% di sinistri stradali in più rispetto a quelle endotermiche della stessa stazza. Tra le criticità ...

Batterie per Auto elettriche - Ue alla rincorsa dell’Asia per il “nuovo petrolio”. Francia e Germania in pole - in Italia un impianto pilota : C’è un settore che non potrà mancare nello “European green deal” che Ursula von der Leyen intende presentare nei primi 100 giorni di mandato. Quello delle celle per le Batterie agli ioni di litio in cui accumulare l’energia prodotta da fonti rinnovabili e, soprattutto, con cui alimentare le auto elettriche. Perché, dopo quella dal petrolio russo, tra un decennio l’Europa rischia un’altra dipendenza: quella ...

Automobili Pininfarina - Bosch e Benteler presentano la base futura per le vetture elettriche a elevate prestazioni : Durante una conferenza stampa prima del Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte, Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, Johannes-Jörg Rüger, CEO di Bosch Engineering GmbH, e Ralf Göttel, CEO di Benteler, hanno annunciato una collaborazione strategica volta allo sviluppo congiunto di una piattaforma EV a elevate prestazioni. Automobili Pininfarina, Bosch Engineering e Benteler valuteranno il miglior concept tecnico e il ...

Ma che schianto le Auto elettriche dei grillini : L’estate, si sa, è anche periodo di buoni propositi. Tipico è il caso dello studente che si prefigge di colmare qualche lacuna o di approfondire qualche specifico argomento. E chissà se l’ormai ex ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha ripensato ai recenti e, in verità, non eccelsi tra

Ad Ispica le colonnine di ricarica per le Auto elettriche : Arrivano ad Ispica le colonnine di ricarica per le auto elettriche. La Giunta municipale ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa con Enel X