Unieuro lancia le “Offerte batticuore” con sconti oltre il 40% anche su smartphone Android

Unieuro lancia “Sconto IVA” per il week-end : -18% su tutto con tante offerte allettanti : Fine settimana all'insegna delle offerte per Unieuro , che ha lancia to lo "Sconto IVA", che per elettrodomestici e climatizzatori diventa "Doppio Sconto IVA". L'articolo Unieuro lancia “Sconto IVA” per il week-end : -18% su tutto con tante offerte allettanti proviene da tutto Android.

Fino al 25% di sconto online con Unieuro per Huawei P30 e S10 Plus : i prezzi lanciati il 25 agosto : Appaiono anche online, in queste ore, le offerte Unieuro che potrebbero aiutare tanti utenti ad acquistare un nuovo smartphone Android, come nel caso dei vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10 Plus. Nei giorni scorsi, sulle nostre pagine, abbiamo già trattato il volantino che ancora oggi 25 agosto risulta "operativo" presso gli store ufficiali, ma questa domenica posso confermarvi che la campagna in questione risulti attiva anche nel negozio ...