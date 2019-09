Schianto tremendo | nell’auto accartocciata anche lei | la più chiacchierata corteggiatrice

Schianto nella notte - Massimo non ha avuto scampo : l’impatto è stato tremendo : Un motociclista deceduto sul colpo e due 30enni che erano a bordo di un’auto rimasti feriti, uno in modo particolarmente grave. E’ il pesantissimo bilancio del terribile incidente tra una Honda 1000 e una Fiat ‘Punto’, avvenuto ieri intorno alle 22 lungo la provinciale 13 ‘Bastia’, circa a metà strada tra Giovecca e lo svincolo per San Bernardino, nel territorio comunale di Lugo. A perdere la vita è stato il 58enne voltanese Massimo Stefanini, ...

Uno Schianto tremendo : marito e moglie morti sul colpo. Lasciano una figlia di 12 anni : marito e moglie morti entrambi sul colpo mentre tornavano a casa dalla figlia , 12 anni . Un incidente tremendo quello avvenuto sabato sera, 3 agosto. Mario Cere, 55 anni , e Manuela Saviori, di un anno più giovane, avevano trascorso la giornata a Edolo, un comune della Val Camonica distante non più di una quarantina di minuti da Berzo Inferiore, dove vivevano e dove la ragazzina li aspettava. Non sono mai arrivati a casa: un tremendo incidente ...

Schianto tremendo : muore chef di 24 anni - gravissima la figlia della nota attrice : È un nuovo incidente mortale quello che si è verificato ieri mattina a Napoli. A perdere la vita un giovane ragazzo di appena ventiquattro anni. Coinvolta nell’incidente e ora in condizioni gravi anche la figlia di Loredana Simioli, attrice napoletana recentemente scomparsa. La giovane era sullo scooter, poi l’impatto improvviso, per cause che sono in corso di accertamento. Il tutto è avvenuto su Corso Amedeo di Savoia. E la corsa del mezzo si è ...