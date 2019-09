Calcio, lunch match Napoli-Brescia 2-1

Ilbatte il2-1. Gli azzurri partono forte e al 13' va in gol Mertens servito da Callejon.Al 18'gol annullato dal Var a Manolas per mani. Al 49' lo stesso Manolas raddoppia di testa.A inizio ripresapimpante:ci prova Balotelli che impegna Ospina,poi il Var annulla un gol a Tonali,ma ilaccorcia con un'incornata di Balotelli. Ilsi accorcia troppo e rischia. Per ilci provano Balotelli e Matri. Al 97' insidioso contropiede di Elmas che di un soffio manca il tris azzurro.(Di domenica 29 settembre 2019)