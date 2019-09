Pixies | in nove punti la commistione perfetta di una grande band

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) Li conoscete i, vero? Black Francis e soci sono tornati. Da qualche giorno è possibile ascoltare sulle varie piattaforme Beneath the Eyrie, il settimo album di inediti della formazione americana. La notizia del disco e del tour imminente offrono in verità l’occasione per parlare dellae di quanto sia stata fondamentale per le dinamiche musicali scaturite sul finire degli anni 80 e arrivate ai giorni nostri. In ““, proverò “a copiare e incollare” i 30 anni di carriera di un gruppo la cui parabola merita di essere celebrata anche attraverso le pagine di questo blog, attivo sin dal 2011. 1. Gli esordi ricalcano comunemente la storia di molti gruppi. Due amici, Charles Thompson e Joey Santiago, nel gennaio del 1986, anziché dedicarsi allo studio, preferiscono strimpellare. Lo fanno a Portorico dove “fingono” di essere studenti fuorisede. Una volta ...