Meloni | «Guardare anche ai delusi di Pd e M5S Silvio in difficoltà»

Fonte : corriere

(Di sabato 28 settembre 2019) La leader di FdI: non mi interessano le risse ma far crescere il partito. Quella di Renzi è un’operazione di Palazzo che non prende voti al centrodestra e non preoccupa

RoccoBordin : Meloni: «Guardare anche ai delusi di Pd e 5 Stelle. Silvio in difficoltà» - chiossimanuela2 : RT @Marasso4: @ROSARIO17402228 @Niko8016 @chiossimanuela2 Poi uno legge le pagine della Meloni e si legge solo 'noi in Europa', 'per l'Euro… - Marasso4 : @ROSARIO17402228 @Niko8016 @chiossimanuela2 Poi uno legge le pagine della Meloni e si legge solo 'noi in Europa', '… -