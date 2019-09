Inter – Conte soddisfatto della reazione dei nerazzurri | “i miei sono stati bravi a

Sampdoria-Inter - Conte : “adesso la Juve? Ho visto la loro partita…” : “Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria, sono partite che devono essere chiuse subito. Invece nel secondo tempo e’ successo l’imponderabile: occasione per il terzo gol, espulsione e rete subita. Episodi del genere avrebbero potuto ammazzare chiunque ma noi siamo stati bravi, dalla panchina abbiamo equilibrato la formazione e trovato il terzo gol”. Sono le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la vittoria ...

Sampdoria-Inter : 1-3. Conte resta a punteggio pieno e riporta la Juve a distanza di sicurezza. Sampdoria ultima e in crisi nera : Sei su sei, punteggio pieno e vetta della classifica in solitaria. Ennesimo scoglio superato con brillantezza dall’Inter di Antonio Conte, che si impone a Marassi contro la Sampdoria per 3 a 1 e riprende il primo posto che momentaneamente le aveva scippato la Juventus vincitrice a sua volta in casa contro lo Spal. Non è stato un successo facile quello dei nerazzurri, che hanno comunque dato un’ottima impressione su un campo ...

Mattonella bis - quota 100 - referendum Intervista completa di Conte a #LaPiazza : "Conserveremo reddito di cittadinanza e quota cento". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, Intervistato dal direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica in occasione di un’edizione straordinaria de "La Piazza", la kermesse organizzata dal primo quotidiano digitale in collaborazione con il Comune in provincia di Brindisi. E “si conserverà anche quota cento, non è allo studio una rimodulazione", ha assicurato. Segui ...

Inter - Conte e l'arma Sanchez : i nerazzurri potrebbero trattare l'acquisto con lo United : L'Inter è stata la grande protagonista dell'ultima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno apportato molte modifiche alla rosa seguendo le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ultimo acquisto in ordine di tempo è stato Alexis Sanchez, arrivato negli ultimi giorni di agosto dal Manchester United. Una trattativa tutt'altro che semplice con i Red Devils che, alla fine, hanno accettato di cedere l'attaccante cileno in prestito ...

Probabili formazioni Sampdoria-Inter : Quagliarella recupera - turnover per Conte : Probabili formazioni Sampdoria-Inter – La Sampdoria riceve l’Inter nel secondo anticipo della sesta giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, i blucerchiati vorranno rialzare subito la testa. Assenze pesanti per Di Francesco, tra le quali quella di Murillo, che sarà sostituito da Chabot. Recupero importantissimo quello di Quagliarella. L’Inter di Conte ha vinto sempre fin qui, cinque su cinque. Conte ...

Salvini : presto un'Interrogazione parlamentare sul conflitto d'Interessi del Premier Conte : La Lega presenterà la settimana prossima un'interrogazione parlamentare per fare chiarimenti sul presunto conflitto d'interesse del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: ad annunciarlo è stato Matteo Salvini tramite Facebook, sottolineando come si sia servito anche delle segnalazioni fatte in passato dal Partito Democratico. Oltre a questo, ha commentato anche l'attualità politica, con un appello rivolto ai giovani scesi in piazza per ...

Per Conte l'Inter non è tra le favorite - Juve e Napoli al top : Dopo cinque giornate, il campionato italiano continua con una certezza: l'Inter di Conte è la squadra da battere. Punteggio pieno, +2 sulla Juventus e +6 sul Napoli, livello di gioco in crescita e una difesa impenetrabile. Ma nonostante sia ormai palese la mano del mister sul gioco della squadra, il tecnico leccese non si scompone, anzi, abbassa i toni ed elogia le avversarie dirette, sottolineando anche la crescita generale del campionato ...

Matteo Salvini contro Giuseppe Conte : "Dubbi sulla carriera - presto Interrogazione parlamentare" : Matteo Salvini si prende la rivincita. Dopo l'interrogazione di Giuseppe Conte nei confronti del leader leghista e dei presunti fondi russi, è il Carroccio a chiamarlo in Aula. "Settimana prossima depositeremo in Parlamento un'interrogazione relativa ad alcuni presunti problemi sul passato del signo

Salvini - nuova insinuazione su Conte : “Nel suo passato conflitti d’Interesse e omissioni”. E’ la quarta allusione in meno di una settimana : Ancora un’allusione. Un’altra prudente insinuazione sul passato di Giuseppe Conte. La quarta inanellata da Matteo Salvini in una manciata di giorni. “La prossima settimana depositeremo in Parlamento un’interrogazione relativa ad alcuni presunti problemi sul passato del signor Giuseppe Conte, riguardo anche alcuni presunti conflitti di interesse e alcune presunte omissioni relativa alla sua carriera – ha annunciato su ...

Conte : «L’Inter non è favorita - Juve e Napoli davanti a noi in maniera importante» : Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Inter, Antonio Conte ha ovviamente parlato anche del campionato. E ha detto che i nerazzurri non sono affatto favoriti, anzi in griglia sono dietro – e non di poco – a Juventus e Napoli. Non siamo tra i favoriti, Juventus e Napoli sono davanti a noi in maniera importante. Il livello qualitativo del campionato si è alzato. La Lazio è e può lottare per stare tra le prime ...