Greta sotto l’Inps

Almaviva : sottoseGretario Di Piazza - 'governo presente - intento tutelare lavoratori e famiglie' : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - "Il governo continua a essere molto presente sul caso Almaviva. Stiamo seguendo la crisi con la massima attenzione con l’intento di tutelare prima di tutto i lavoratori e le loro famiglie". Così il sottosegretario al Lavoro Steni Di Piazza prima dell'inizio del tavolo

I conti che non tornano di Alessandra Todde - sottoseGretaria a Cinque stelle : Mandata da Luigi Di Maio al ministero dello Sviluppo, dice di aver risanato Olidata, l'azienda di computer in grave crisi di cui era amministratore delegato. Ma la relazione dei revisori di bilancio racconta una storia diversa

Pensioni - sottoseGretario Di Piazza : 'Quota 100 non si tocca' : C’è chi spiega che continueranno per il triennio e che quindi le Pensioni anticipate con Quota 100 e il reddito di cittadinanza non si toccano. Chi invece continua a parlare anche di possibili modifiche migliorative delle due misure simbolo del precedente governo gialloverde, sempre guidato dallo stesso premier Giuseppe Conte adesso a capo di un esecutivo giallorosso. A parlare di possibili modifiche alla nuova formula previdenziale che consente ...

Renzi : «Nuovo partito si chiamerà Italia Viva. Con noi 25 deputati e 15 senatori - anche un sottoseGretario» : «Ci chiameremo Italia viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Governo : Confapi Padova - abolisce il Veneto - solo un ministro e 3 sottoseGretari (2) : (AdnKronos) - "Possibile, poi, che a nessuno sia venuto in mente che destinare espressamente un sottosegretario alla piccola e media industria sarebbe stata una buona idea? E che nessuno si sia reso conto di come il settore manifatturiero, che peraltro innerva il tessuto produttivo del Nord Est, sia

Governo : Confapi Padova - abolisce il Veneto - solo un ministro e 3 sottoseGretari : Padova, 17 set. (AdnKronos) - Da tre ministri a uno, peraltro senza portafoglio. Da quattro sottosegretari a tre. Il Veneto resta quasi a bocca asciutta nel passaggio dal primo Governo Conte al Conte bis, e Padova ci resta proprio del tutto, sparendo completamente dai radar. In tutto sono 4 i rappre

Quanto guadagna un sottoseGretario : stipendio e cosa fa al governo : Quanto guadagna un sottosegretario: stipendio e cosa fa al governo Chi è, cosa fa e Quanto guadagna un sottosegretario? Quest’ultimo è una figura che fa parte del governo, che ha lo scopo di aiutare il Ministro nelle attività del Ministero a cui è preposto. Non è una figura obbligatoria per legge, nel senso che i Ministri possono decidere in piena autonomia se avvalersene o meno. Procediamo con ordine e andiamo a conoscere più da vicino la ...

Scampia - 13enne escluso dalla scuola per le treccine blu : le taglierà per tornare in aula. Il sottoseGretario : “Intervenga il provveditore” : Ha deciso di dare un taglio alle sue treccine blu elettrico per mettere tutti a tacere. Così il ragazzino di 13 anni potrà tornare a scuola dopo che lo scorso venerdì la preside della sua scuola “Ilaria Alpi-Carlo Levi” di Scampia, periferia nord di Napoli, gli ha vietato di entrare in classe a causa della sua colorata acconciatura, in contrasto con il dress code dell’Istituto. Un nuovo look non condiviso dalla famiglia del ragazzo, ...

Pd - Renzi verso l’annuncio della scissione : nascerà un nuovo gruppo alla Camera. Con lui anche due ministri e due sottoseGretari : I retroscena si sprecano e tutti però usano il futuro indicativo e mai il condizionale. Matteo Renzi domani, martedì, durante la registrazione di Porta a Porta e forse già in mattinata con un’intervista a un quotidiano, annuncerà che lascerà il Partito democratico. Un’accelerazione che hanno provato a fermare in parecchi tra i suoi fedelissimi (o forse già ex): dal sindaco di Firenze Dario Nardella ai sottosegretari Salvatore ...

Le foto del giuramento di viceministri e sottoseGretari : Hanno giurato oggi a Palazzo Chigi concludendo così ufficialmente la formazione del secondo governo Conte

Il giuramento a Palazzo Chigi dei nuovi sottoseGretari. Conte : dialogo con Parlamento e orecchio teso a gente : Con una cerimonia a Palazzo Chigi i nuovi sottosegretari hanno giurato nelle mani del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, concludendo così la formazione del nuovo esecutivo giallorosso. I nuovi componenti della compagine governativa hanno letto la formula del giuramento poi si sono avvicinati al banco della presidenza per firmare il verbale alla presenza, in qualità di testimoni, del sottosegretario alla presidenza, Riccardo Fraccaro e del ...