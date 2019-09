Fabrizio Salini al Wired Next Fest | “Servizio pubblico in Rai è raccontare la complessità

Fonte : wired

(Di sabato 28 settembre 2019) (foto: Frank Russo) È dal 1997 chelavora a vari livelli nella televisione italiana: si è occupato di realtà molte diverse fra loro, come Telemontecarlo, Fox Kids, Multithematiques, Sky Cinema, Fox Italia, Discovery e La7. Dopo una parentesi nella società di produzione tv Stand by Me, nel luglio 2018 è stato nominato amministratore delegato della Rai, arrivando dunque all’apice di una parabola che l’ha visto attraversare i cambiamenti più sostenuti e veloci del mondo televisivo degli ultimi anni. Proprio nella tv di Stato, la più grande industria culturale italiana, deve confrontarsi con cambiamenti ancora più radicali data l’importanza, la lunga storia e l’imponenza burocratica della struttura pubblica: proprio di questo parla dal palco del2019 di Firenze. È passato appunto poco di più di un anno dal suo insediamento in Rai ed è ...

