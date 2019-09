F 1 | GP di Russia - Pole position per Charles Leclerc

Fonte : quattroruote

(Di sabato 28 settembre 2019)ha ottenuto ladel Gran Premio di, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro sull'1:31.628 e ha staccato di quattro decimi la Mercedes di Lewis Hamilton. Il cinque volte campione del mondo ha strappato la prima fila a Sebastian Vettel per soli 23 millesimi di secondo. Il tedesco della Ferrari partirà domani in terza posizione, davanti alla Red Bull di Max Verstappen. In aggiornamento...

SkySportF1 : ?? LECLERC, 4 POLE consecutive ?? #QP ?? E Hamilton beffa Vettel nel finale I risultati ? - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa in Q1 a 6’38” dalla fine ?? Albon a muro in curva 13, e Vettel ha rischiato Il LIVE ?… - SkyTG24 : F1, qualifiche Gp di Russia: pole per Leclerc, secondo Hamilton -