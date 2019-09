Vela | Mondiale RS | X 2019 | Lu e Badloe in testa prima della Medal Race Maggetti e

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Sul lago di Garda sono andate in scena oggi le regatepenultima giornata dei Mondialiolimpica, la RS:X. Le condizioni di vento sono state abbastanza favorevoli anche oggi, le gare continuano ad essere svolte regolarmente e domani ci sarà il grandissimo finale con leche assegneranno le medaglie e definiranno soprattutto gli ultimi qualificati in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le prime a scendere in acqua sono state le donne che hanno approfittato di buone raffiche da 10 nodi di media per disputare le tre regate in programma: la cinese Yunxiu Lu si è portata alla fine ingrazie al brillante successo nella prova finale (8-4-1 per lei oggi). Staccata di 6 punti troviamo l’olandese Esther De Geus (1-2-23) che nonostante le difficoltà palesate nella terza regata con meno vento non molla la presa e tenterà l’assalto finale nella ...

