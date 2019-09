Traffico Roma del 27-09-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 12 : 30 : CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA. INTENSO IL Traffico SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. FREQUENTE LA FORMAZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI ...

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 10 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA CASILINA E TIBURTINA. INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO DI VIA DEL MARE. CODE PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN ...

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 09 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA ARDEATINA E TIBURTINA. INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO DI VIA DEL MARE. CODE PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO ...

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 09 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA TUSCOLANA E TIBURTINA; SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA VIA BOCCEA E VIA DEL MARE. TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA RomaNINA E L’USCITA PER LA Roma FIUMICINO . CODE PER Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E ...

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; Traffico IN CODA ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA BOCCEA E VIA AURELIA ED ANCORA PER Traffico INTENSO TRA CASILINA E TIBURTINA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CODE PER Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA ...

Traffico Roma del 27-09-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. CODE PER Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DLELA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . INTENSO IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. LAVORI SULLA VIA SALARIA RALLENTANO IL Traffico TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER ...

Traffico Roma del 26-09-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24 RM-TE. RICORDIAMO I LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. SU VIA DEL FORO ITALICO, ...

Traffico Roma del 26-09-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RICORDIAMO LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. SU VIA DEL FORO ITALICO, ...

Traffico Roma del 26-09-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA , ALTRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN USCITA DALLA CITTA’ SI STA IN FILA SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN ...