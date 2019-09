Temptation | Jessica in lacrime a UeD | “Ecco perché è finita con Alessandro”

Temptation Island : Jessica piange e Maria bacchetta Andrea - verità su Zarino : Temptation Island: cosa è successo veramente tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino? Lei nello studio di UeD spiega i suoi sentimenti per l’ex Andrea Filomena La storia d’amore, finita a Temptation Island, tra Jessica Battistello e Andrea Filomena sta tenendo ancora banco. L’ex coppia ha rivelato grandi novità durante la puntata di Uomini e Donne […] L'articolo Temptation Island: Jessica piange e Maria bacchetta ...

Temptation Island 2019 - Jessica e Andrea : il confronto a Uomini e Donne : Nella puntata di oggi, 27 settembre 2019, in studio sono entrati anche Jessica e Andrea, protagonisti di Temptation Island 2019. I due, al termine dell'esperienza nel programma, hanno deciso di lasciarsi. Ed ecco il loro ingresso in studio, per un confronto successivo a distanza. "Brividi" commenta lui entrando in studio, nel rivedere le immagini. Tra Jessica e il tentatore (che è Alessandro, attuale tronista proprio a Uomini e Donne, ndr) ...

Andrea di Temptation Island vuota il sacco : i rapporti con Ida e Jessica : Andrea Filomena di Temptation Island vuota il sacco: ha baciato Ida? Tutta la verità sui rapporti attuali con la dama e con Jessica Battistello Andrea Filomena fa chiarezza sui suoi rapporti con Jessica Battistello e con la dama del Trono Over di Uomini e Donne Ida Platano. Il ragazzo, che ha acquisito notorietà partecipando all’ultima […] L'articolo Andrea di Temptation Island vuota il sacco: i rapporti con Ida e Jessica proviene da ...

Jessica Guazzotti - ex Temptation - su IG : 'De Lellis e Damante molto affettuosi tra loro' : L'incontro, forse casuale, che c'è stato ieri sera (18 settembre) tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, non smette di far discutere. Da quando sul web ha cominciato a circolare la foto in cui si vedono i due ex vicini a un evento della Fashion Week di Milano, sono stati in tanti a dire la loro a riguardo. L'ex tentatrice Jessica Guazzotti, in particolare, ha usato Instagram per informare i curiosi di aver assistito alle chiacchiere e agli ...

Jessica di Temptation Island - silenzio rotto : la situazione con Andrea : Jessica Battistello di Temptation Island, silenzio rotto: la situazione con Andrea Nelle scorse ore è tornato a riaccendersi prepotentemente il gossip attorno ad Andrea Filomena e Jessica Battistello. I due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati assai chiacchierati per due episodi: il primo è uno spiffero fatto da Deianira Marzano che ha lasciato […] L'articolo Jessica di Temptation Island, silenzio rotto: ...

“Allora è così”. Temptation Island - Jessica e Andrea nella bufera. Spunta una nuova prova : La voce era nell’aria. E per dirla tutta, a Temptation Island loro due avevano convinto davvero in pochi. La bomba scoppiata dopo pochi giorni, il tormentone mediatico e i follower della coppia che crescono in maniera esponenziale nel giro di poco. Casualità sui cui tanti non scommetterebbero un centesimo. Forse a ragione. Li avevamo lasciati infatti l’uno lontana dall’altra. Come coppia non erano sopravvissuti a Temptation Island, ...

Temptation Island - Jessica e Andrea sarebbero stati visti insieme : il gossip di Deianira : La storia d'amore tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, non sarebbe finita: dopo che lei ha confermato a Uomini e Donne di provare ancora qualcosa per l'ex, sul web impazza una segnalazione che vorrebbe i due di Temptation Island di nuovo in coppia. Stando ai messaggi che ha pubblicato poche ore fa Deianira Marzano, i protagonisti del reality sarebbero stati avvistati mano nella mano alla stazione di Firenze: si vocifera che i ragazzi siano ...

Temptation Island gossip - Jessica e Andrea si vedono di nascosto? L’avvistamento : Jessica Battistello e Andrea Filomena oggi, gli ultimi pettegolezzi sulla coppia di Temptation Island Le ultime novità su Jessica Battistello e Andrea Filomena vengono direttamente da Uomini e Donne, dove i due sono stati ospiti dopo Temptation Island; in studio è stato confermato che è stata Jessica a non voler andare avanti nella conoscenza con […] L'articolo Temptation Island gossip, Jessica e Andrea si vedono di nascosto? ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : Jessica e Andrea (Temptation Island) tornano insieme? : Lunedì ricomincia l'avventura di Uomini e Donne ma già da qualche settimana sono riprese le registrazioni delle puntate del trono classico che vedremo prossimamente. Tramite Il vicolo delle news abbiamo la possibilità di avere delle anticipazioni che non riguardano solo i protagonisti del programma condotto da Maria de Filippi ma bensì una delle coppie di Temptation Island ospitati nello studio di U&D: Jessica Battistello e Andrea ...

Anticipazioni U&D - Jessica e Andrea di Temptation ospiti : lei vuole tornarci - lui frena : Si sta facendo un gran parlare di quello che è successo ieri, 13 settembre, negli studi di Uomini e Donne. Come riportano le Anticipazioni di "Vicolo delle News", gli ospiti dell'ultima registrazione sono stati Jessica Battistello e Andrea Filomena di Temptation Island. La ragazza ha confermato davanti a tutti che le piacerebbe dare un'altra chance alla storia d'amore finita al falò, ma il suo ex ha molte perplessità a riguardo. Jessica ...

Jessica di Temptation Island confessa di continuare a pensare ad Andrea : Sembrava che tra Andrea e Jessica fosse finita per sempre: il falò di confronto di Temptation Island pareva aver segnato l'addio definitivo tra i due giovani ma nuovi scenari si sono aperti durante l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. I ragazzi sono stati ospiti della registrazione del dating show che ha avuto luogo ieri, venerdì 13 settembre: Jessica senza troppi giri di parole ha lasciato intendere di volerci riprovare ...

Temptation Island - Jessica vuole tornare con Andrea : lui parla di Ida Platano : Temptation Island, Jessica e Andrea torneranno insieme? Lei spiazza tutti a Uomini e Donne Jessica e Andrea torneranno insieme dopo Temptation Island? Loro più delle altre sembravano la coppia destinata a vedere finire la relazione, soprattutto lei sembrava convinta di essere stanca. E invece oggi è stata proprio Jessica Battistello a spiazzare tutti! Jessica e […] L'articolo Temptation Island, Jessica vuole tornare con Andrea: lui parla ...

Temptation Island - Jessica nostalgica di Andrea Filomena ma lui ora pensa a Ida Platano : La Battistello mostra sui social l'abito nuziale e non nasconde la commozione, l'ex coppia vicina ad un riavvicinamento?

Jessica Battistello - dopo l’addio ad Andrea a Temptation Island lo mostra per la prima volta : “Che magone” : È tempo di confidenze per Jessica Battistello, una delle protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. La giovane ha mostrato ai suoi fan di Instagram l’abito da sposa con cui sarebbe dovuta convolare a nozze con il suo ex, Andrea Filomena. I due dovevano sposarsi ma la Battistello ha deciso di annullare le nozze e di approdare a Temptation Island per mettere alla prova la relazione. All’interno del villaggio le cose non sono ...