Pd e M5s chiedono subito legge su fine vita “No” di Lega e FdI In Fi “sensibilità

Crisi - asse del centrodestra : sfiducia a Conte il 14 agosto - Pd e M5s chiedono il 20. Sarà bagarre in aula : Prove tecniche di nuove alleanze. In conferenza dei capigruppo Pd, M5s e Leu hanno chiesto di ascoltare le comunicazioni del premier Giuseppe Conte il 20 agosto prossimo. Di contro Lega, Fdi e Fi hanno insistito per andare al voto di fiducia senza ascoltare le comunicazioni del presidente del consig