Omicidio a Canicattì | ucciso un anziano agricoltore per una stradina contesa | preso il

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) Undi 68 anni, Vincenzo Sciascia Cannizzaro di(Agrigento), è statoa colpi d’arma da fuoco davanti al suo casolare. In manette un 70enne del posto. Il delitto sarebbe riconducibile a diatribe personali e a problemi di vicinato.

