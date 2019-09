Inter | Godin muro della difesa ma “non mi sento un leader”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Se migia’ un leader come nell’Atletico Madrid? No, solo uno che ha intrapreso una nuova esperienza. Certo, miimportante e tutti conoscono il mio percorso, ma non c’e’ bisogno di essere capitani per parlare alla squadra”. Lungavista a ‘Marca’, Diego, 33enne difensore uruguaiano, racconta la sua nuova avventura nell’. “Milano? No, non ho ancora avuto tempo per visitarla, tra viaggi e allenamenti ad Appiano Gentile – dice l’ex Atletico – Avere un connazionale come Vecino e Borja Valero ha reso tutto piu’ facile e sono felice. Durante l’estate abbiamo lavorato molto su questo sistema – spiega– Conte mi chiede di tenere il pallone e di impostare il gioco, e’ un compito diverso rispetto a quello che facevo a Madrid, ma penso di avere ...

