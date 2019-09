Curva Nord del Brescia chiusa per un turno per i cori contro Pjanic

Corsera : Inter-Lazio - in Curva Nord coreografia per Diabolik e insulti ai napoletani : Il Napoli perde al San Paolo contro il Cagliari beffato da un gol di Castro sull’unica azione portata avanti dai sardi nell’arco dei 90 minuti, regalando ai napoletani una serata triste. Ma la pagina più triste di questo mercoledì sera non si scrive al San Paolo bensì a San Siro, dove, come scrive il Corriere della Sera, durante la partita tra Inter e Lazio è andato in scena il solito copione ultras. I cori e lo striscione della ...

Inter-Lazio - la Curva Nord nerazzurra omaggia “Diabolik” : “Diablo vive”. Un mega striscione è apparso nella Curva Nord dei tifosi dell’Inter in occasione della partita contro la Lazio, in memoria di Fabrizio Piscitelli detto ‘Diabolik‘, il capo ultrà degli Irriducibili ucciso lo scorso mese di agosto in un agguato a Roma. Bandiere con il volto di Diabolik sono apparse nella Curva Nord e nel settore ospiti dove ci sono i tifosi biancocelesti. “Fabrizio uno di ...

Le notizie del giorno – Ultime di calciomercato - intercettazioni su Ronaldo - novità sulla rissa in Curva Nord : Ultime CI calciomercato – Il calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle Ultime ore alcune importanti novità. Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata ...

Inter – Botte da orbi in Curva Nord - Caravita : “Nessuna faida interna - è stato uno scontro personale” : Una rissa scoppiata in Curva Nord durante Inter-Udinese. Poi la smentita attraverso un post dei diretti Interessati. Ancora poco chiara la vicenda che ha visti coinvolti Vittorio Baiocchi e Franco Caravita. I due sarebbero venuti alle mani per un coro che la Curva ha dedicato al primo, coinvolto in passato in vicende giudiziarie. La cosa non sarebbe andata giù a molti tifosi dell’Inter tra i quali Caravita, che avrebbe assestato un ...

Messaggero : l’ascesa di Diabolik in Curva Nord. Botte e violenza per sentirsi vivo : Il Messaggero ha iniziato ieri un racconto in quattro puntate della storia di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capo ultrà laziale ucciso da un colpo di pistola alla nuca lo scorso 7 agosto. Gli Irriducibili, in Curva Nord, nascono il 18 ottobre 1987 in occasione di Lazio-Padova, da una costola dello storico gruppo ultras Eagles. E’ a questa frangia che appartiene il giovane 21enne Fabrizio Piscitelli. Il soprannome Diabolik non lo ...

Curva Nord Inter - rissa tra capi ultrà : è guerra aperta [LA RICOSTRUZIONE] : La loro squadra viaggia già a numeri importanti, è prima (da sola) a punteggio pieno ma soprattutto convince nel gioco e nelle idee. L’Inter di Antonio Conte riscuote consensi importanti dopo tre giornate, i tifosi sono soddisfatti. Soddisfatti, sì, ma solo per le vicende di campo. A quanto pare, con quelle che esulano dal rettangolo verde, la situazione non è proprio rosea. Come ricostruito dal Corriere della Sera, infatti, ...

Gazzetta : regolamento di conti nella Curva Nord dell’Inter : Si spacca la Curva Nord a Milano. Due storici esponenti della Curva interista oltre che già da tempo noti alle forze dell’ordine, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita, sono venuti alle mani sabato sera durante Inter-Udinese, dopo un diverbio nato sugli spalti. La motivazione, come racconta la Gazzetta dello Sport, sarebbe un coro «Vittorio uno di noi» – che la Curva ha dedicato a Boiocchi. Lo stesso Baiocchi ha avuto la peggio e nella notte, ...

Gli interisti si ribellano alla Curva Nord : “Meglio uno stadio chiuso che questo scempio” : Sul razzismo e i buu a Lukaku, non tutti gli interisti la pensano come esplicitato nel comunicato della Curva Nord. Qualche giorno fa gli ultrà avevano indirizzato una lettera a Lukaku in cui spiegavano che quei buu non fossero razzismo ma un modo di deconcentrare l’avversario. Lettera che ha naturalmente fatto il giro del mondo, con il Nyt che ha fatto a pezzi il calcio italiano. Gli interisti adesso si ribellano a quelle parole ...

Per Repubblica il messaggio della Curva Nord era : non siamo noi razzisti - sei tu che sei nero : Sembra uno scherzo e invece non lo è, la lettera della Curva Nord dell’Inter a Romelu Lukaku che si è permesso di accusare i cori razzisti he gli sono arrivati dalla Curva del Cagliari, chiedendo delle punizioni esemplari per abbattere il problema. Su Repubblica Paolo Berizzi ha commentato incredulo che si possa arrivare a tale ignoranza nei confronti di un proprio giocatore che invece si dovrebbe proteggere Un capolavoro di ignoranza. Un ...

Il Guardian alla Curva Nord : È molto triste che si possano dire certe cose anche solo per scherzo : Il Guardian risponde in qualche modo alla lettera scritta dalla Curva Nord a Lukaku per giustificare i buu che si sono sollevati dalla Curva del Cagliari domenica scorsa e lo fa con una lettera di Berri Glendenning che si firma The Fiver Comincia precisando che non gli piace parlare a nome di un gruppo, ma non può esimersi dal dimostrare il suo dispiacere per il fatto che si possa pensare che ciò che è accaduto a Lukaku non sia razzismo. In ...

Calcio - la Curva Nord di San Siro si schiera con Cagliari : “Caro Romelu - questo non è razzismo” : Durante la partita della seconda giornata di Serie A, Cagliari-Inter di domenica, dalle gradinate della Sardegna Arena sono cominciati a scendere numerosi ululati e fischi rivolti al centravanti belga neo acquisto dell’Inter Romelu Lukaku, che si apprestava a battere il Calcio di rigore concesso ai nerazzurri. Un breve episodio spiacevole che ha sollevato l’attenzione mediatica di tutti portando alla luce numerose polemiche sul ...