Clima | le emissioni di Cina e India sono il vero problema? Solo in parte

Clima - la verità è che nessun paese sta riducendo le emissioni. Neanche la Germania : In questi giorni, osservando il dibattito sui giornali o alla radio intorno alla mobilitazione di oggi (meno nei talk show, tutti concentrati sulle vicende di questo o quel Matteo) sulla crisi Climatica, c’è un aspetto che balza agli occhi se confrontato con la discussione in molti altri paesi europei. In Italia si perde ancora tempo con chi contesta l’esistenza stessa di una causa antropica del Clima impazzito e che utilizza questo argomento ...

Clima - azzerare le emissioni entro il 2050? Al momento - solo chiacchiere e distintivo : Anche Giuseppe Conte se n’è accorto. All’assemblea dell’Onu di New York ha raccontato al mondo il pericolo del ghiacciaio Planpincieux, che incombe minaccioso su Courmayeur. Per sua informazione, vorrei dirgli che i ghiacciai si sciolgono da un pezzo (meglio tardi che mai, però). Lo spiegano, con dovizia di studi, gli scienziati: dal 1961 al 2016 le tonnellate perse sul pianeta sono state 9.625. In Italia, nel 1962 la superficie ricoperta dal ...

Clima - l’aumento delle emissioni di CO2 sta rendendo la Terra sempre più verde e rigogliosa : Tra i tanti discorsi su un’imminente catastrofe planetaria causata dalle emissioni di anidride carbonica, viene spesso ignorato un punto importante: il rinverdimento globale sta avvenendo più velocemente rispetto ai cambiamenti Climatici. La quantità di vegetazione che sta crescendo sulla Terra aumenta ogni anno da almeno 30 anni. Le prove di tutto questo arrivano dai dati satellitari del Moderate Resolution Imaging Spectrometer della NASA e ...

Clima - Conte all’Onu : “Strategia green per portare l’Italia alla neutralità nelle emissioni entro il 2050” : “Grazie alla leadership del segretario generale oggi confermiamo di voler agire responsabilmente rispetto al presente e al futuro del nostro pianeta. Il tempo dei dibattiti e delle dichiarazioni è finito. Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l’umanità.” Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. ...

Clima : 77 Paesi si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra - obiettivo azzeramento nel 2050 : Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in chiusura del summit sul Clima a New York, ha reso noto che sono 77 i Paesi che si sono impegnati a ridurre le loro emissioni di gas serra, fino ad azzerarle entro il 2050. “C’è ancora molta strada da fare, ma qualcosa sta cambiando“, ha dichiarato Guterres. Tra i 77 Paesi virtuosi non figurano i maggiori inquinatori, cioè Cina, India, Stati Uniti, Russia e ...

Clima - a New York accordo di 66 paesi per zero emissioni entro 2050. Trump arriva a sorpresa : accordo tra 66 paesi per raggingere le zero emissioni entro il 2050. Questo il primo risultato del summit sul Clima partito di New York a margine della 74ma Assemblea Generale dell'Onu...

Clima - impegno di 77 paesi a ridurre emissioni entro 2020. Greta all’Onu : “Avete rubato i miei sogni” : "Settantasette paesi, molti nel mondo industrializzato, si sono impegnati a ridurre le emissioni nette di carbonio entro il 2050. Settanta paesi hanno annunciato che aumenteranno i loro contributi nazionali determinati entro il 2020. Oltre 100 leader del settore privato si sono impegnati ad accelerare il loro passaggio alla green economy". Lo ha detto il seGretario generale dell'Onu Antonio Guterres in chiusura del Summit sul Clima al Palazzo di ...

Vertice Clima - l’ultima promessa : 66 stati a emissioni zero entro il 2050. Segretario Onu : “Non solo bei discorsi - ora azioni concrete” : Il premier francese Emmanuel Macron ha lanciato accuse alla Polonia, parlando con i giornalisti in aereo, ancor prima di arrivare al climate Action Summit, il Vertice in corso a New York, a margine della 74ma Assemblea Generale dell’Onu. Summit che il presidente degli Usa avrebbe dovuto disertare: invece Donald Trump si è presentato a sorpresa, sedendosi per pochi minuti in aula, quando stava prendendo parola il premier indiano Narenda Modi ...

Clima - Onu : “66 Paesi promettono emissioni zero entro il 2050” : Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres: "Sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero emissioni nette di Co2 entro il 2050"Continua a leggere

Clima : Snam aderisce a coalizione per azzerare emissioni trasporto via mare : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Snam ha aderito alla ‘Zero Coalition’, un’alleanza tra le principali imprese coinvolte nel settore e associazioni a livello globale finalizzata alla decarbonizzazione dei trasporti marittimi. L’annuncio della coalizione è avvenuto oggi nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York alla presenza del segretario generale Antonio Guterres, nell’ambito del ...

Clima : Snam aderisce a coalizione per azzerare emissioni trasporto via mare (2) : (AdnKronos) – La coalizione, nata su iniziativa dell’organizzazione non profit Global Maritime Forum, include importanti aziende globali dell’intera catena del valore del trasporto marittimo, oltre che associazioni come Friends of Oceans e World Economic Forum. Tra i soggetti firmatari, oltre a Snam (unico membro italiano), figurano Moller Maersk, Vestas, Lloyds, Siemens Gamesa, Unilever, i porti di Anversa, Rotterdam e ...

Clima : Ogci - nuove iniziative per accelerare riduzione emissioni : Roma, 23 set. (AdnKronos) – La Oil and Gas Climate Initiative (Ogci) ha annunciato oggi ulteriori iniziative per accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra e sostenere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, alla vigilia dell’evento annuale di Ogci, che si tiene oggi a New York. Innanzitutto, Ogci ha lanciato una nuova iniziativa per favorire gli investimenti di larga scala nella Ccus, uno strumento ...