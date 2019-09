Clima e giornalismo | quanto è difficile per i media raccontare la crisi globale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Oggi sarò in piazza con i Fridays for Future. Ci sarò come semplice cittadina preoccupata per la sopravvivenza della specie umana (non del pianeta); ci sarò perché faccio parte dei Parents For Future, i genitori di tutto il mondo angosciati per la sorte dei propri figli. Ci sarò, infine, come giornalista che ha capito, con colpevole ritardo, cheil cambiamentotico è la cosa più urgente che ci sia, ma anche, al tempo stesso, una sfida ostica e per niente facile. Come ha detto benissimo lo scrittore Jonathan Safran Foer nel suo ultimo libro, quella del cambiamentotico non è una narrativa accattivante. Per alcuni aspetti è noiosa, per altri terrificante; soprattutto ci restituisce emozioni di angoscia e impotenza che sono tra le più difficili da gestire per un essere umano. E per questo motivo, anche, i primi ad aver fallito, finora, al compito di spiegare come il ...

jury_kzar : @PiazzapulitaLA7 @GiannattasioLi Anche il #giornalismo segue il #clima pseudo-#culturale dominante. Perche' votare ? - Maurizio62 : @FPanunzi @udogumpel Il giornalismo benaltrista. Il clima è un problema? Il genio di turno, dice: no! Ci sono bambi… - In_differente_m : C'è un mio ex-capo che su Fb è massimo esperto di: clima, politica, giornalismo, etica, xilella, religione, sociolo… -