Clima | comitato FridayForFuture | ' siamo in 300mila in piazza a Milano' 2

Clima : comitato FridayForFuture - 'siamo in 300mila in piazza a Milano' (3) : (AdnKronos) - "Non ci basta più avere un ministro che ci lascia qualche ora per scioperare quando in realtà è un nostro diritto. La scuola deve educare al cambiamento deve creare coscienze critiche e consapevoli che possono cambiare nell’effettivo la nostra città", hanno detto ancora i ragazzi del c

Clima : comitato FridayForFuture - 'siamo in 300mila in piazza a Milano' : Milano, 27 set.(AdnKronos) - "Siamo 300mila oggi in piazza". A dirlo sono i ragazzi del comitato Friday for Future di Milano che sono scesi in piazza oggi per la manifestazione per il Clima. Il corteo è partito intorno le 9.30 da piazza Cairoli. Ad aprire il corteo lo striscione ‘Siamo inarrestabili