Serie C | altro esonero nel girone C | stavolta tocca al Rende

IFA 2019 : Acer presenta la Serie ConceptD Pro e altro ancora : In occasione della fiera IFA 2019, Acer ha presentato la nuova serie ConceptD Pro, il notebook da gaming Predator Triton 300 i nuovi Swift e altro. Notebook ConceptD Pro I nuovi notebook ConceptD Pro con processori Intel Core di nona generazione e Windows 10 sono progettati non solo per i creatori professionisti, ma anche per gli ingegneri AI e gli sviluppatori di software. ConceptD 9 Pro Nella fascia alta, ConceptD 9 Pro è un notebook da 17,3 ...

Altro che Serie C - la media spettatori nel Girone C è pazzesca : il confronto con la Serie B - numeri incredibili per le big del campionato : I campionati di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali non quello di Serie C che preannuncia come al solito grande spettacolo. Le prime due giornate hanno dato importanti indicazioni soprattutto nel Girone C, le dirigenze sono state capaci di costruire squadre veramente forti, sono infatti almeno 4-5 le squadre in grado di poter lottare per la vittoria del campionato, piazze anche caldissime e che possono sempre ...

Serie C - Carrarese-Alessandria : arrestato un altro tifoso : Arriva anche il terzo arresto per gli scontri avvenuti nel pre-partita dell’incontro di Serie C Carrarese-Alessandria domenica scorsa allo stadio dei Marmi di Carrara culminati con il ferimento di otto poliziotti. Lo rende noto la questura di Massa Carrara. L’arrestato è un altro giovane tifoso dell’Alessandria, identificato grazie alle immagini rinviate dalle telecamere dello stadio e alla collaborazione fornita dai ...

Chiriches – Dopo il Sassuolo un altro club di Serie A sulle sue tracce : Vlad Chiriches è richiesto in Serie A. Sul rumeno c’è il Sassuolo che però ha offerto circa la metà della cifra richiesta dal Napoli. Come riportato da RaiSport, Chiriches è entrato nei piani della Fiorentina. I viola seguono anche Tonelli ma hanno offerto 12 milioni al Napoli per le prestazione del nazionale rumeno. La richiesta del Napoli è sui 15 milioni ma tra Pradè e Giuntoli la trattativa è in corso, sarebbe ad ogni modo una ...

Disney+ al D23 : nuove Serie Marvel - i trailer di Mandalorian e High School Musical e altro : Disney+ al D23: annunciate Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight. Ming-Na Wen in The Mandalorian. I trailer di Lilli e il Vagabondo, The Mandalorian, High School Musical e altro. Giorno 1 In questi ultimi giorni di fine estate a Anaheim è in corso il D23 Expo, una tre giorni in cui Disney festeggia la sua ricca line-up di franchise sotto la sua ala. Il D23 di quest’anno però è stato utilizzato da Disney per promuovere il suo nuovo servizio ...

Serie C - altro colpo in attacco : ufficiale Torromino alla Ternana : Serie C, ancora un altro colpo per l’attacco da parte di una compagine del girone meridionale, dopo l’ufficialità di Denis alla Reggina di ieri sera. La Ternana si è infatti assicurata Giuseppe Torromino. Il calciatore arriva dalla Juve Stabia, che comunica la cessione con un comunicato sul sito ufficiale. “S. S. Juve Stabia rende noto che è stato ceduto alla Ternana Calcio l’attaccante Giuseppe Torromino, classe ...

Da Boateng a Danilo - tutti gli "zingari" vip della Serie A : altro che bandiere... : Un tempo, nel calcio, andavano di moda i bomber di provincia. Attaccanti che vagabondavano per l' Italia, da nord a sud, portando in dote il loro talento nel fare gol. I girovaghi del calcio oggi si sono evoluti. Non si accontentano più dei confini nazionali. Sono diventati dei giramondo. Che non sc

Guida Serie A : L’altro campionato - per l’Europa : Per Atalanta, Roma, Milan, Lazio e Torino i primi posti sono distanti: la loro stagione verrà misurata con le coppe europee, quelle disputate e quelle che raggiungeranno

Calciomercato Serie A - le ultime : nuovo portiere per la Spal - altro colpo del Bologna - i nomi per la Lazio : Calciomercato – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. In attesa dell’annuncio di Balotelli al Brescia, che Cellino ha rimandato per scaramanzia (ieri era 17), le squadre continuano a muoversi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. La Spal ha chiuso per il sostituto di Gomis, ad un passo dal Digione. Si tratta di Karlo Letica, portiere del Brugge. Il gigante croato (201 cm) è atteso a breve in Italia. ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : aggiunta la seconda stagione di Mindhunter e altro : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

The Politician : Gwyneth Paltrow nella Serie tv politica di Netflix - : Niccolò Sandroni Arriva su Netflix The Politician, serie tv che racconta il mondo della politica in modo irriverente. Nel cast anche Gwyneth Paltrow e Jessica Lange The Politician, cioè il sogno di una carriera politica che parte fin da liceo, dal prossimo 27 settembre è su Netflix. Che si tratti di film o serie tv, il mondo della politica, i compromessi e quello che succede nelle stanze del potere, è sempre stato tra i temi più ...

ABC al TCA : una nuova Serie Marvel? Spinoff di Modern Family? e altro : ABC al TCA: una nuova serie Marvel, Spinoff per Modern Family? Ci sarà una seconda stagione di Grand Hotel? E molto altro. Ieri ABC era presente al TCA Summer Press Tour per presentare le nuove serie che debutteranno durante la prossima stagione televisiva, e per fornire aggiornamenti su situazioni ancora in sospeso. La presidente del canale, Karey Burke ha rivelato di essere interessata a realizzare una nuova serie tv Marvel che avrà come ...