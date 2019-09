Robot e realtà virtuale per la riabilitazione dei bambini | a Bosisio Parini c’è AstroLab

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) In Italia i giovani con difficoltà motorie e cognitive sono centinaia di migliaia, per conseguenze di traumi invalidanti, come ad esempio un incidente stradale, per malattie gravi, come ad esempio i tumori cerebrali, per patologie che vanno diffondendosi, come l’autismo, o anche per disabilità presenti fin dalla nascita. Per la loroe per la ricerca di nuovi trattamenti, il Polo didell’IRCCS Medea – La Nostra Famiglia il 30 settembre 2019 inaugura, il primo laboratorio italiano dihi-tech pere ragazzi. “Ladei pazienti in età pediatrica è un settore su cui vengono fatti pochi investimenti”, rileva il direttore scientifico dell’IRCCS Medea Maria Teresa Bassi: “i programmi di ricerca oggi sono prevalentemente focalizzati sull’anziano e le aziende non sviluppano tecnologie, perché questo segmento di ...

dsDanceSide : “Hu_Robot”: robotica e realtà aumentata nella nuova pièce del Balletto di Roma - Giornale della danza - dsDanceSide : “Hu_Robot”: robotica e realtà aumentata nella nuova pièce del Balletto di Roma - Giornale della danza - dsDanceSide : “Hu_Robot”: robotica e realtà aumentata nella nuova pièce del Balletto di Roma - Giornale della danza -