Ribaltone Belotti in 4′ | Torino sorpassa Milan

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 26 settembre 2019) Bastano quattro minuti a uno strepitoso Andreaper ribaltare ile trascinare ilal 2-1 finale. Tre punti che riportano il Toro in alto dopo due ko consecutivi, permettendogli di agganciare al quarto posto Napoli e Atalanta a quota 9 punti. Il ko fa invece sprofondare nella crisi ildi Giampaolo, ancora fermo a 6 punti. Rossoneri imprecisi nel finale, quando prima Kessie quindi Piatek hanno avuto l'occasione del pareggio. Dopo il vantaggio di Piatek su rigore al 18' e un primo tempo nervoso e sottotono, la squadra di Mazzarri e' entrata in campo nel secondo tempo con un atteggiamento completamente diverso: i due gol sono stati frutto della determinazione e della voglia di vincere del capitano granata, che nel secondo tempo ha preso per mano i compagni.Dopo aver pareggiato al 27' con un gran tiro da fuori, sfruttando una copertura non proprio impeccabile di ...

