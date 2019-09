Miss Campania morta volando giù dal balcone | “Annamaria aveva paura | chiese aiuto”

Ex Miss Campania Annamaria Sorrentino giù dal balcone : la famiglia non crede al marito : Rimane ad oggi irrisolto il caso di cronaca che ha visto Annamaria Sorrentino perdere la vita, nel bel mezzo delle vacanze estive. La tragedia della biondissima vittima risale allo scorso 16 agosto, quando l'ex miss Campania si trovava a Parghelia, in un appartamento sito in Calabria, dove la giovane stava godendosi le vacanze insieme al marito Paolo. E, nel corso del nuovo appuntamento tv di Chi l'ha visto? si è parlato proprio della morte ...

Ex Miss Campania precipitata dal balcone - la famiglia a Chi l'ha visto : "Il marito la picchiava. Non è stato suicidio" : “Mia figlia non può essersi suicidata. Era piena di vita. Il marito era violento con lei”. A raccontarlo ai microfoni di “Chi l’ha visto” è la mamma di Annamaria Sorrentino, l’ex Miss Campania affetta da sordità morta dopo essere precipitata dal balcone il 16 agosto scorso, mentre era in vacanza col marito in Calabria. Proprio sul coniuge, fin da subito, gli inquirenti hanno fatto ricadere ...

