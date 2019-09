Grancio | Emissioni zero per una città migliore

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma – “La Capitale del Paese ha l’occasione di far sentire la sua voce nel contesto internazionale delle iniziative per il contrasto ai cambiamenti climatici se saprà perseguire l’obiettivo delleentro il 2040, lo dobbiamo alle nuove generazioni prima ancora che a noi stessi. Dagli impegni generici è ora di passare ai fatti, avendo la consapevolezza che unache rispetta l’ambiente può offrire a tutti occasioni di vivere meglio.” E’ quanto ha dichiarato Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina e membro del coordinamento nazionale di Democrazia e Autonomia (demA), durante il suo intervento di oggi in Assemblea nel corso della discussione della mozione, approvata in Aula Giulio Cesare, che ha dichiarato l’emergenza climatica nella Capitale. “Un atto non solo simbolico – prosegue la consigliera – che ora impegna l’amministrazione capitolina ...