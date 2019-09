Fermato da un controllo di routine | confessa l' omicidio della compagna

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lavinia Greci Un 40enne di origini marocchine è statoa Milano per caso da una pattuglia: a loro ha detto di averla ammazzata dopo un litigio e di aver nascosto il cadavere in un bosco vicino a Como. Poi ha condotto gli investigatori sul luogo del ritrovamento È statoper unbanale, in piazzale Lugano, a Milano. Ma alla vista degli agenti di polizia, ha sentito la necessità (e l'urgenza) dire l'e l'occultamento del suo cadavere in un bosco di Lomazzo, in provincia di Como. È accaduto in queste ore e secondo quanto riportato da Today, l'uomo, un 40enne di origini marocchine, alla pattuglia avrebbe detto soltanto queste parole: "Sono stato io a farlo". E subito dopo avrebbe raccontato tutti i dettagli, portando gli investigatori sul luogo dove ha nascosto i restimoglie, una 48enne marocchina. In base alle prime ...

