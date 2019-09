Da domani torna l'estate al Centro-Sud

L' alta pressione sul nostro Paese porterà in questo fine settimana bel tempo e caldo estivo al-Sud. Le prime deboli infiltrazioni d'aria umida ed instabile di origine atlantica inizieranno a disturbare i cieli del Nord, in particolare l'area alpina e prealpina, le coste settentrionali della Toscana ed il levante ligure. Ombrelli a portata di mano dunque su questi settori in quanto non sono da escludersi piovaschi a carattere sparso(Di giovedì 26 settembre 2019)