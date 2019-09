Caso ranitidina | l’Ema chiede test su i tutti farmaci in commercio

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 27 settembre 2019)autorizzati alnell'Unione Europea devono essereati per l'eventuale presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell'Aifa dei lotti di. Lo ha richiesto l'Ema, l'agenzia europea per i medicinali. Se vengono rilevate nitrosammine in uno qualsiasi dei medicinali - ha avvertito - i titolari delle autorizzazioni all'immissione indevono informare tempestivamente le autorità affinché possano essere intraprese adeguate azioni normative.Disposizioni in tal senso sono state inviate ai titolari delle autorizzazioni all'immissione incon informazioni sulle azioni da intraprendere. E un documento con domande e risposte è stato messo a disposizione anche sul sito web dell'Ema."Le nitrosammine - spiega l'agenzia europea per i medicinali - sono classificate come probabili agenti cancerogeni per ...

