Carenza medici | “anche non specializzati in Ssn | fino a 70 anni e da autonomi”

"Arruolare negli ospedali semplici laureati". La proposta delle Regioni contro la Carenza di medici : Il documento in sedici punti verrà presentato al ministro della Salute il primo ottobre. Prevede di immettere nel Servizio sanitario nazionale diecimila camici bianchi fra abilitati e specializzandi che non hanno ancora concluso l'iter formativo. E chi vuole potrà restare in...

Diabete e obesità - Beneduce : “C’è Carenza di medici - occorre garantire le cure” : “obesità e Diabete stanno minando alla base l’aspettativa di vita dei nostri concittadini, procurando l’allarme di esperti internazionali, in questi giorni riuniti a Barcellona per il 55esimo Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete (Easd). Tutto questo dovrebbe far riflettere Stati come l’Italia che oramai, a causa della carenza di medici, non riescono neanche più a garantire le cure primarie ...

Sanità : Ordine Medici Padova - su Carenza medici positivo tavolo con Regione Veneto : Padova, 9 set. (AdnKronos) – L’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatria della Provincia di Padova, “esprime vivo compiacimento per l’odierno incontro avvenuto tra la Regione Veneto, le Scuole di medicina delle Università degli Studi di Padova e Verona e gli Ordini dei medici del Veneto, incontro che si è rivelato molto collaborativo e fruttuoso per la dichiarata volontà condivisa di trovare una soluzione, ...

Sanità : Veneto - Carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini (2) : (AdnKronos) - “Lavoriamo su due fronti – ha detto la Lanzarin – uno nell’immediato e uno di prospettiva programmatoria. Mentre definiamo con le Università e i medici tutti i contenuti dell’operazione, la Regione proseguirà con l’applicazione delle decisioni in materia di assunzione di medici laureat

Sanità : Veneto - Carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini (3) : (AdnKronos) - Già sul tavolo anche i primi numeri sulle necessità della Regione e sulle potenzialità delle Suole di specialità universitarie. Per la Regione si conferma un fabbisogno generale di oltre 1.300 medici, calcolato all’anno scorso, ma tendenzialmente in aumento anche per le previsioni dell

Sanità : Veneto - Carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini : Venezia, 9 set. (AdnKronos) - Tra la Regione Veneto, le Scuole di medicina delle Università di Padova e Verona e gli Ordini dei medici c’è comunità d’intenti per definire, in tempi molto brevi, un accordo con modalità e numeri precisi per l’inserimento negli ospedali dove c’è carenza di specialisti

Palermo : grave Carenza di medici - Villa Sofia-Cervello lancia selezione pubblica : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "grave carenza di medici in diverse Unità operative complesse" e la Direzione strategica di Villa Sofia Cervello di Palermo lancia un’articolata selezione pubblica, aperta a Dirigenti medici di varie branche. Via libera al bando di concorso per titoli e colloquio per l

Sanità : Carenza medici in ospedali ragusani - Ammatuna 'subito conferenza sindaci' (2) : (AdnKronos) - Per il sindaco di Pozzallo si è "quasi arrivati ad una situazione di non ritorno che bisogna subito affrontare, per evitare che le comunità che noi amministriamo possono avere in futuro problemi ancora più gravi". "Non vogliamo minimamente pensare che un solo servizio di emergenza-urge

Sanità : Carenza medici in ospedali ragusani - Ammatuna 'subito conferenza sindaci' : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) - Convocare la conferenza dei sindaci della provincia di Ragusa per discutere della "drammatica carenza di organico" negli ospedali dell'area iblea. Ad avanzare la richiesta al sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì è il primo cittadino di Pozzallo Roberto Ammatuna. Sulla scia

Sanità : Zaia - 'su Carenza medici necessaria conferenza Regioni' : Padova, 29 lug. (AdnKronos) - "E’ un tema che deve essere affrontato a livello nazionale. E’ stata sbagliata tutta la programmazione, quindi non è colpa della Regione Veneto o di qualche programmatore locale. Sto chiedendo al presidente Bonaccini di fare una conferenza dei presidenti delle Regioni d