Brunetta | Ue ci vuole bene? A me sembra fuffa

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma –(FI): “L’Ue cipiù? A metutta. Non credo ci sia questavolenza sui numeri, lavolenza si ferma alle parole. Lo abbiamo visto con l’immigrazione, l’accordo di Malta è poca cosa. Così sarà molto probabilmente sulla legge di bilancio. In Europa paghiamo la nostra immagine di imbroglioncelli. Lotta all’evasione? Quando sento parlare di manette agli evasori sorrido, perché o è un’affermazione di chi non conosce la normativa vigente, oppure è un diversivo, un elemento di distrazione di massa. Normalmente questo succede quando si dice da una parte: manette agli evasori, e poi con l’altra mano si aumentano le tasse. Per contrastare l’evasione basterebbe incrociare tutti i dati” Renato, deputato di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli ...

