Sky Q da oggi è incluso anche negli abbonamenti via Fibra

Italia Oggi : l’intesa Sky-Dazn potrebbe finire sul tavolo dell’Antitrust e dell’Agcom : Qualche giorno fa abbiamo ripreso Il Fatto Quotidiano che parlava della possibilità di un “inciucio” dietro all’accordo tra Sky e Dazn per il nuovo canale Dazn1. Oggi sul tema torna Italia Oggi, che scrive che la questione potrebbe finire sia sul tavolo dell’Antitrust che su quello dell’Agcom. Sono molti gli operatori che hanno sollevato mugugni di fronte all’intesa tra Sky e Dazn, convincti che ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari - tv - streaming - programma Sky e DAZN : Quinta giornata per il massimo campionato italiano di calcio: non si ferma la Serie A, che anzi, raddoppia con il turno infrasettimanale. Si comincia con gli anticipi del martedì: due i match in programma oggi, ci sono i detentori del titolo della Juventus. Andiamo a scoprire le partite in programma oggi con gli orari ed il palinsesto TV. Serie A calcio 2019-2020 Quinta giornata Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : gli orari e come vederle in tv. Programma DAZN e Sky (22 settembre) : oggi (domenica 22 settembre) si giocheranno sei partite valide per la quarta giornata della Serie A di calcio. Si parte con il lunch match delle 12.30 tra Sassuolo e Spal, entrambe a quota tre punti in classifica e a caccia quindi del secondo successo. Tre sfide in Programma alle 15.00: Bologna-Roma, Sampdoria-Torino e Lecce-Napoli. I giallorossi punteranno a dare continuità alle ultime due nette vittorie, i granata dovranno rifarsi dopo la ...

F1 oggi - GP Singapore 2019 : orario - tv - streaming - programma Sky e TV8 : oggi 22 settembre alle ore 14.10 scatterà il GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul circuito di Marina Bay assisteremo a un round particolarmente interessante, con la Ferrari, un po’ a sorpresa, protagonista. Charles Leclerc 1° e Sebastian Vettel 3° hanno infiammato i supporters del Cavallino Rampante dopo le qualifiche. Pochissimi, per non dire nessuno, avrebbero potuto pensare a un riscontro del genere. Ecco che ...