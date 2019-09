Pay gap | che ne è dell' omaggio” alle donne?

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Cosa succederebbe se gli uomini a parità di mansioni guadagnassero molto meno, anche il 30%? Una rivoluzione, e certamente il paradosso non durerebbe a lungo. Il contrario invece è ampiamente e ipocritamente tollerato e avallato, più o meno da tutti. Istituzioni e non. Se si facesse un’indagine risulterebbe il fenomeno più trasversale, il più antico.Gli uomini al governo, ai governi, decidono ciclicamente di concedere qualcosa. Piccole “concessioni”, perlopiù bonus, di stampo patriarcale, mancette. Meglio che niente, ma che non cambiano la sostanzaa condizione femminile,prese con una pesante regressione, rispetto a solo 10 anni fa, aggravata dmisure e dintenzioni del recente governo giallo-verde. Ora il presidente del Consiglio Conte (bis) ha annunciato che uno degli ...

