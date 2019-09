Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) È un Billy Berlusconi (figlio di Paolo) in stile informale molto Silicon Valley a presentare a Milano la sua startup Igoodi, azienda tutta italiana che al momento dà lavoro a 16 persone ed è costata quattro anni di ricerca e sviluppo. Igoodi è un’app attraverso cui è possibile creare il proprio avatar personale, una versione 3Ddi se stessi realizzata prendendo a prestito anche tecnologie del mondo del cinema e dei videogiochi, oltre a collaborazioni con il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Verona. L’app è scaricabile gratuitamente, ma per realizzareè necessario recarsi (QR code di accesso alla mano) in uno dei punti in cui è presente The Gate ovvero una sorta di camerino a forma di uovo (a simboleggiare la rinascitasecondo i creatori) munito di 130 fotocamere che nel giro di qualche minuto effettuerà lo scatto multiplo e lo convertirà ...

antocalderone : L’avatar digitale è made in Italy -