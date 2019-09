In pochi giorni investite due agenti della polizia locale a Pomezia e Tivoli La Cisl Fp

Pozzo d'Adda - strangolata dal compagno : l'ultima lite pochi giorni fa ma Charlotte non aveva denunciato : Per due volte erano dovuti intervenire i carabinieri, e la terza lite è stata fatale a una 26enne di origine ivoriana, Charlotte Yapi Akassi, madre di due figli, strangolata dall'uomo con...

Borderlands 3 : numeri in drastico calo su Twitch a pochi giorni dal lancio : Il numero di spettatori di Borderlands 3 su Twitch è calato drasticamente, nonostante gli ottimi numeri registrati pochi giorni fa al lancio.Come riportato sui forum di ResetERA, l'ultima fatica di Gearbox ha perso l'80% degli spettatori in meno di una settimana, passando dal picco di 209.987 utenti registrato alle 19 di venerdì 13 settembre (giorno del debutto nei negozi) ai 14.885 di giovedì 19 settembre. Anche il numero dei canali che ...

OMS : il mondo non è “preparato per la pandemia - si diffonderebbe in pochi giorni e farebbe 80 milioni di morti” : Secondo il report annuale del Global Preparedness Monitoring Board, la commissione istituita da Banca Mondiale e Organizzazione Mondiale della Sanità, il mondo non è preparato ad affrontare una eventuale pandemia, che in poco tempo provocherebbe decine di milioni di vittime mettendo a rischio anche l’economia. Il rapporto rileva che tra il 2011 e il 2018 l’OMS ha registrato 1483 epidemie nel mondo in 172 Paesi (tra cui Ebola e Sars), ...

OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione : Grazie a OnLeaks possiamo dare un primo sguardo ai render ufficiali di OnePlus 7T Pro. L'articolo OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

Bastano pochi giorni di “inattività” fisica per avere affetti negativi sulla salute : Bastano 14 giorni di attività fisica ridotta a influire negativamente sulla salute. Lo dimostra un nuovo studio presentato a Barcellona, al Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), che ribadisce ancora una volta l’importanza non solo di fare sport, ma anche semplicemente di muoversi camminando o facendo le scale a piedi. La ricerca è stata condotta da Kelly Bowden Davies dell’Università di Newcastle ...

Dramma a Messina - due gemellini neonati morti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro : I due gemellini, nati al San Vincenzo di Taormina da una coppia di Riposto (Catania), sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro per cause ancora da chiarire. I bimbi, un maschietto e una femminuccia, sono morti al Policlinico di Messina . È morta prima la bimba, dopo quattro giorni si è spento il fratello.Continua a leggere

Si tuffa nel fiume e dopo pochi giorni muore. Un parassita le ha mangiato il cervello : Si chiamava Lily Avant, aveva 10 anni e abitava in Texas. La piccola è morta dopo aver contratto un parassita “mangia-cervello” estremamente raro mentre nuotava in un fiume. Lily era in coma dall’8 settembre a seguito di un rapido deterioramento delle sue condizioni. La ragazzina ha cominciato a soffrire di mal di testa e febbre, dopo essersi tuffato nelle acqua del fiume che scorreva dietro casa sua. Si pensa che la giovane abbia contratto il ...

Avete pochi giorni per l’offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 5 - 99 euro al mese di ho. Mobile : ho. Mobile tira fuori gli artigli e rilancia un'offerta a dir poco incredibile, attivabile da chiunque effettui la portabilità del proprio numero da Iliad o da un operatore virtuale. L'articolo Avete pochi giorni per l’offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 5,99 euro al mese di ho. Mobile proviene da TuttoAndroid.

Governo - M5s : “Sottosegretari scelti in pochi giorni e già al lavoro - non c’è tempo da perdere” : Il Movimento 5 Stelle, con un post sul blog, risponde alle accuse delle opposizioni sulle tempistiche per la nomina dei sottosegretari: "La nuova composizione di viceministri e sottosegretari è stata realizzata in pochissimi giorni, al contrario di quanto raccontato dalle opposizioni. Tutti i nuovi componenti del Governo giureranno lunedì prossimo, ma si sono già messi al lavoro. Perché non c’è tempo da perdere".Continua a leggere

Le specifiche tecniche di Huawei Mate 30 Pro svelate a pochi giorni dalla presentazione : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, ecco le ultime informazioni relative alla scheda tecnica di Huawei Mate 30 Pro, insieme a conferme sul notch. L'articolo Le specifiche tecniche di Huawei Mate 30 Pro svelate a pochi giorni dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

In arrivo nuovi dettagli su The Last of Us Part II : annunciato un media event in programma tra pochi giorni : Naughty Dog non ha fornito moltissime informazioni sull'attesissimo The Last of Us Part II dall'E3 2018. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare molto presto. Lo studio, infatti, ha inviato inviti per un media event, in programma il 24 settembre, nel quale si discuterà del gioco in modo più approfondito. Mentre i dettagli dell'evento non sono disponibili al momento, potrebbero arrivare maggiori informazioni sul gameplay, sulla trama e ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario d’urgenza dalla Sicilia a Roma per una bimba di pochi giorni : Si è concluso nel pomeriggio il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Messina per trasferire con urgenza la piccola paziente dall’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) all’ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, che è stata trasportata con una speciale culla ...

Ultimi dettagli demo FIFA 20 - download a pochi giorni : quanto peserà? : La settimana clou per quanto concerne la demo di FIFA 20 è ormai alle porte, con milioni di aspiranti allenatori digitali che stanno già preparandosi a farsi carico di una nuova stagione videoludica alla guida della propria squadra del cuore. Tanti i cambiamenti che sono stati promessi da Electronic Arts, il cui compito è come sempre quello di affermarsi come leader nel settore dei simulatori calcistici. La sfida a distanza con PES 2020 non ...