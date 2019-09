Whatsapp | è arrivata una nuova funzione | ecco quale e come funziona

(Di mercoledì 25 settembre 2019)ha introdotto unalità che consente agli utenti di condividere per 24 ore il proprio stato disu Facebook Story

Dalla Rete Google News

OptiMagazine

Ci sono tante novità in arrivo per una delle app più popolari in circolazione, ma tra queste nessuna riguarda il possibile passaggio a WhatsApp Gold. Oggi 18 ...