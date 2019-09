Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019) L'operazione nostalgia di Brian Fargo e InXile Entertainment prosegue anche su console. Il quarto capitolo di The's, serie che affonda le radici nella notte dei tempi (siamo alla soglia dei 35 anni) e che sta tentando ora di risollevarsi da un periodo di anonimato, arriva ora anche su console in versione's Cut. Avevamo recensito l'edizione "liscia" per PC poco meno di un anno fa e il nostro Davide Pessach lo aveva premiato con un bel voto.Abbiamo nuovamente messo alla prova il gioco, stavolta su PlayStation 4, per capire se le aggiunte e le migliorie apportate gli avrebbero permesso di fare un ulteriore passo verso l'eccellenza. Purtroppo quel fatidico gradino non è stato superato, ma siamo comunque in presenza di un ottimo prodotto, un generoso dungeon crawler di stampo classico che ha perso un po' dello spirito degli esordi, guadagnando però in maturità.Facciamo un ...

Eurogamer_it : Il bardo di InXile torna su console in The Bard's Tale IV: Director's Cut. #recensione - mkp17 : THE BARD, il mio sito del 2003: - rossi20_rossi : RT @mkp17: alla scoperta di THE BARD, il mio sito del 2003: -