Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) (AdnKronos) - "In Sopra Steria usiamo la tecnologia come forza per il bene, con l’obiettivo di contribuire a migliorare concretamente la vita delle persone - ha spiegato l'amministratore delegato Pompili - Con 'of', icon disturbi dello spettro autistico possono allenarsi alla quot

TV7Benevento : Sicilia: arriva 'Wall of life', una app per aiutare i ragazzi autistici (2)... - TV7Benevento : Sicilia: arriva 'Wall of life', una app per aiutare i ragazzi autistici... - laleggepertutti : Sicilia: arriva 'Wall of life', una app per aiutare i ragazzi autistici (2) - -