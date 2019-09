Napoli | il concorsone finisce nel caos | cancelli chiusi e proteste dei candidati

Fonte : ilmattino

(Di martedì 24 settembre 2019) Si chiude ildella Regione e si chiudono anche idella Mostra d?Oltremare. Ma allo scoccare delle 9. Per questo motivo decine distanno protestando davanti ai...

fattidinapoli : Napoli: Concorsone, per la Regione i laureati devono conoscere anche i Rolling Stones. 'Beff... - - EnricoMarotta83 : Bella questa, gli fa onore, non usa il suo ruolo di Sindaco per trovarsi un lavoro ma come un normale cittadino par… -