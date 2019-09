Migranti | a Malta un' intesa a metà | dai barchini ai rimpatri ecco i buchi dell' accordo

Migranti - Salvini critica l’accordo di Malta : “È una fregatura - governo ha calato le braghe” : Secondo il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, l'accordo siglato a Malta sulla questione dei Migranti è una "fregatura": "Una sòla, come si dice a Roma, il porto rimane quello italiano e se ci va bene, se gli altri vorranno, entro un mese redistribuiranno il 10% degli sbarcati. Ditemi voi se è un grande successo o una calata di braghe".Continua a leggere

Migranti - Conte da New York : a Malta svolta storica - ora al lavoro sui rimpatri : «Una svolta». La definisce così Giuseppe Conte l'intesa sui Migranti raggiunta a Malta dal ministro Lamorgese. Il premier, che da New York posta su Twitter una foto nel cuore...

CAOS Migranti/ Micalessin : accordo di Malta - ora comandano le Ong : Ieri i ministri degli Interni di Malta, Italia, Germania e Francia hanno raggiunto un'intesa sui MIGRANTI. Ma l'accordo presenta molti punti deboli

Migranti - raggiunto accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti. Italia e Malta non saranno più sole” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

L'accordo di Malta per la ridistribuzione dei Migranti : "Da oggi l'Italia non è più sola" nella tempesta migranti. Nelle parole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è sintetizzata la sostanza delL'accordo che oggi, nelle stanze dell'antico Forte di Sant'Angelo che a La Valletta sovrasta il porto principale di Malta, nelle cui acque sono alla fonda pigramente superyacht e tre alberi da sogno, ha visto Italia, Francia, Germania e la stessa Malta fissare un nuovo percorso ...

Migranti : Calderoli - ‘a Malta accordo oltre l’inutile’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “L’accordo raggiunto oggi a Malta da cinque ministri dell’Interno è oltre l’inutile. Non si è stabilito nulla di concreto, sono appena in cinque e bisogna sentire tutti gli altri, che tanto non accetteranno, e nel frattempo gli sbarchi continuano e l’invasione è ricominciata. Passi che ad esultare sia la Finlandia ma che ad esultare sia l’Italia… al peggio davvero ...

Migranti : Fico - ‘patto Malta primo passo nella giusta direzione’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “C’è un’unica strada possibile che l’Europa può seguire nella gestione dei flussi migratori. è quella di un lavoro congiunto da parte di tutti i Paesi nell’affrontare insieme la questione e trovare insieme le soluzioni migliori per risolvere i problemi. La gestione e l’accoglienza non possono gravare sull’Italia e quindi sui singoli Paesi: occorre responsabilità ...

Migranti - accordo tra i paesi Ue a Malta : "Sì a redistribuzione e rotazione dei porti" : "Non incentiveremo nuovi arrivi", assicura il premier. "L'Italia vuole avere una posizione di leadership nella svolta verde", aggiunge

Migranti : sbarchi - redistribuzione e porti I cinque punti dell’accordo di Malta : La ministra dell’Interno sulla riunione svolta a Malta per affrontare il problema degli sbarchi: stilata una bozza di accordo che prevede una «condivisione del problema»

Migranti - raggiunto accordo a Malta. Lamorgese : “Sì a rotazione porti Ue e ricollocamenti rapidi” : I ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania, Malta e Finlandia hanno trovato l'accordo sulle nuove regole riguardanti l'arrivo dei Migranti nell'Unione europea. Il ministro Luciana Lamorgese spiega che nell'intesa viene prevista sia la rotazione volontaria dei porti di sbarco che una ricollocazione più rapida - entro quattro settimane - dei richiedenti asilo.Continua a leggere