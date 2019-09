Lucrezia Lante della Rovere gela Lorella Cuccarini con una frase

Fonte : lanostratv

(Di martedì 24 settembre 2019)sorpresa per unadia La vita in diretta Momento di piccolo imbarazzo pernella puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 24 settembre 2019: la più amata dagli italiani è infatti rimasta spiazzata per una battuta di, arrivata in studio per parlarefiction La strada di casa 2, in onda stasera,quale è protagonista. E tra una domanda e l’altra, nel corso dell’intervista la figlia di Marina Ripa di Meana si è trovata a dover commentare il presunto flirt che nel 2012 pare abbia avuto con Simone Di Pasquale, suo partner a Ballando con le stelle. “C’è stato o no il flirt?”, le ha infatti chiesto la conduttrice, ricevendo la risposta: Simone attraverso il ballo mi ha messa molto in contatto con la mia femminilità… e forse l’ha anche ...

