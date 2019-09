I gatti amano il loro padrone

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Valentina Dardari Finalmente uno studio ne è certo, e per dimostrarlo ha usato gli stessi test riservati a bambini e cani I nostrici vogliono bene e tengono a noi. Smettiamola di dire che sono animali freddi e che pensano solo alcomodo. Si affezionano davvero a chi li cura. A dirlo è uno studio condotto dall’Università Statale dell’Oregon e pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology. Krystin Vitale, coordinatrice della ricerca, ha spiegato quanto è risultato dai test condotti “Il nostro studio indica che quando ivivono in uno stato di dipendenza con un essere umano, il comportamento di attaccamento è flessibile e la maggior parte diusa l'uomo come fonte di comodità e di sicurezza in un nuovo ambiente”. I ricercatori hanno utilizzato gli stessi test che vengono usati per i bambini e che erano anche già stati utilizzati su cani e primati. ...

