Formula 3 – Due Schumacher nel paddock di Sochi | Mick accoglie il… cugino David | correrà

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore : Leclerc davanti a tutti - Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di ...

Formula 1 - si lavora per avere due Gran Premi in Italia : il Mugello pronto a candidarsi per il 2025 : Il direttore del circuito ha rivelato come il Mugello sia pronto a candidarsi per ospitare un Gran Premio di F1 nel 2025 Nel 2025 potrebbe aggiungersi anche il Mugello agli appuntamenti del calendario di Formula 1, è quanto ha annunciato il direttore del circuito Paolo Poli. Intervenuto a Firenze alla presentazione di uno studio sull’impatto economico che l’Autodromo toscano ha sul territorio, il numero uno del Mugello Circuit ...

Formula 1 - Raikkonen deluso dopo il Gp del Belgio : “improvvisamente mi son trovato su due ruote” : Il pilota finlandese ha dovuto alzare bandiera bianca subito dopo la partenza per un contatto con Verstappen E’ finita subito dopo la partenza la gara di Kimi Raikkonen, il pilota finlandese è stato colpito al via da Max Verstappen, un contatto che ha causato l’esclusione dalla gara di entrambi i piloti. Lapresse Alquanto deluso Iceman, convinto che avrebbe potuto ottenere un grande risultato con il livello raggiunto oggi ...