Corte Ue conferma la condanna a Fca | ha usufruito di vantaggio fiscale

Omicidio Manuel Spinelli - Confermata in Corte d'Appello condanna all'albanese Koldashi : L'Aquila - E' stata Confermata dalla Corte d'Appello la condanna a 30 anni e 8 mesi per l'albanese Fitim Koldashi , 27 anni, riconosciuto colpevole dell'uccisione, il 20 giugno 2017 ad Alba Adriatica, di Manuel Spinelli . Il dispositivo della sentenza è stato letto questo pomeriggio dal presidente del collegio giudicante, Armanda Servino, è stato accolto con grande sollievo dai famigliari della vittima, che ...

Vigilante ucciso a Napoli - la Corte d’Appello conferma la condanna in primo grado a 16 anni e mezzo di carcere per i tre giovani : La Corte di Appello di Napoli ha condannato a 16 anni e mezzo i tre giovani accusati di aver ucciso Francesco Della Corte, la guardia giurata colpita a morte con una spranga il 3 marzo 2018 davanti a una stazione della linea 2 della metropolitana della città partenopea, e deceduta in ospedale dopo oltre dieci giorni di agonia. La sentenza conferma la pena inflitta in primo grado, al termine del rito abbreviato, dal Tribunale dei minori di ...