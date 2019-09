Arezzo | arrestato spacciatore disabile | vendeva cocaina ed eroina in sedia a rotelle

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Lavinia Greci ll 44enne, pluripregiudicato per reati specifici, si aggirava nei giardini della città avvicinando tossicodipendenti e vendendo loro sostanze illecite. È statodai carabinieri e trasferito in carcere Probabilmente pensava che nessuno avrebbe mai sospettato di lui, a causa della sua condizione fisica. Così si aggirava nei giardini della città, vendendo stupefacenti. Ma lo faceva sulla sua. È stato fermato per questa ragione ungrave, che spacciavaednel giardino del Porcinai, ad. È accaduto in queste ore e l'uomo, un 44enne di origni tunisine, pluripregiudicato per reati specifici, è statodai carabinieri della stazione della città toscana. Costretto a muoversi con l'ausilio a causa della mancanza di entrambi i piedi, l'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti simili. ...

qn_lanazione : 'Botte alla figlia': sorpreso dai carabinieri, viene arrestato - Domenic89215160 : Pusher trovato con quasi 4 etti di coca: inseguito nella notte e arrestato - La Nazione - 18Girin : @ImolaOggi Arezzo femminicidio arrestato italiano Il gigante buono italiano Arezzo. Minaccia ragazzini e li deruba… -